Жоржиньо установил несколько рекордов, связанных с реализованными пенальти

Полузащитник Жоржиньо помог «Челси» победить в выездном матче против «Астон Виллы», дважды реализовав пенальти по ходу встречи. Тем самым, итальянец установил несколько рекордов, сообщает статистический портал Opta.

Во-первых, он стал первым футболистом в истории английской Премьер-лиги, который сумел забить десять пенальти в течение одного календарного года. Более того, Жоржиньо вышел на первое место в списке лучших бомбардиров своей команды – шесть из девяти мячей были произведены с 11-метровой отметки.

Во-вторых, c момента назначения Томаса Тухеля, ни один клуб чемпионата столько раз не отличался с пенальти, как сам Жоржиньо.

Напомним, что благодаря этой победе «Челси» продолжил погоню за «Сити» в турнирной таблице.