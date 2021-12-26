Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку проснулся, Жоржиньо дал дубль с пенальти: «Челси» перевернул матч с «Астон Виллой» без Джеррарда

26 Декабря 2021 • 22:24 Комментировать
Астон Вилла
1:3
Челси
окончен

В очередном куцем туре АПЛ омикрон-штамм не смог отменить матч «Астон Вилла» – «Челси».

Протокол игры  
Астон Вилла 1:3 Челси
(1:0) Джеймс Рис II 28'    
    34' Жоржиньо II (1:1)
    56' Лукаку Ромелу (1:2)
    90' Жоржиньо II (1:3)
Мартинес Эмилиано   33' Кэш Мэтти Конса Эзри   90' Мингс Тайрон   65' Таргетт Мэтт Сансон Морган   76' (Эль-Гази Анвар (   76') Соарес Дуглас Рамси Джакоб Буэндия Эмилиано   74' (Чуквуэмека Карни (   74') Ингс Дэнни   73' (Траоре Бертран (   73') Уоткинс Олли
Запасные: Дэвис Кинан Стир Джед Tim Iroegbunam Туанзебе Аксел Трезеге Хаус Кортни
Менди Эдуар Чалоба Трево   46' (Лукаку Ромелу (   46') Силва Тьяго   52' (Кристенсен Андреас (   52') Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Канте Н'Голо   63' (Ковачич Матео (   63') Жоржиньо II Алонсо Маркос   70' Маунт Мэйсон Хадсон-Одои Каллум Пулишич Кристиан
Запасные: Сарр Маланг Баркли Росс Аспиликуэта Сесар Зиеш Хаким Аррисабалага Кепа Ньигес Сауль
26 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

Наставник «вилланов» Стивен Джеррард получил положительный тест на COVID-19 накануне, однако переносить матч не пришлось. На тренерской скамейке хозяев легенду «Ливерпуля» подменил его ассистент Гари Макаллистер. Интересно, что были перенесены два матча «Астон Виллы», между которыми изначально оказалась зажата игра с «Челси», – против «Бёрнли» и «Лидса».

«Вилла» – середняк Премьер-лиги, а вот «Челси», естественно, конкурирует за места в первой четвёрке. Не верится, что «аристократы» догонят ушедший в отрыв «Манчестер Сити», а вот дотянуться до «Ливерпуля» «синим» вполне по силам. Команды Томаса Тухеля и Юргена Клоппа разделяли три очка, и встречаться им друг с другом 2 января – если, конечно, переноса не будет.

После двух подряд ничьих с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» лондонцы наверняка сильнее желали победить «Виллу», чем если бы имели до этого удачную серию. Столичная команда взяла мяч под свой контроль, но первый момент создала лишь на 24-й минуте, да и то он получился не то чтобы выверенным. Маунт шальным дальним ударом закинул парашют по направлению дальней девятки, и мяч перевалил через перекладину, срикошетив именно от неё.

«Львы» же через считанные минуты своей возможностью открыть счёт воспользовались. Хотя не совсем так: они подготовили почву для гола, а дальше гости всё сделали сами. Левый защитник бирмингемцев с говорящей фамилией Таргетт навесил со своего края, тогда как Рис Джеймс не выпрыгнул на нужную высоту и неудачно подбил мяч головой в дальний угол своих ворот поверх рук Менди, не ожидавшего такой подставы от партнёра (1:0).

Тем не менее катастрофы для лондонцев не произошло. Да, автогол, но с кем не бывает, как говорится? Времени у «пенсионеров» оставался вагон и маленькая тележка, и они не положили дело сравнения счёта в долгий ящик. Ещё один защитник «Виллы» с интересной фамилией – Кэш – подкатился в своей штрафной в ноги Хадсону-Одои. Минуту спустя Жоржиньо праздновал гол с пенальти – Мартинес не угадал угол, куда падать (1:1).

В концовке тайма «львы» совершили больше перспективных подходов, но главного не сделали. А в перерыве Тухель выпустил изголодавшегося по голам в АПЛ Лукаку, и тот прервал своё бомбардирское молчание на 56-й минуте, замкнув вторым этажом подачу слева от Хадсона-Одои (1:2). После этого «Астон Вилла» не имела больших шансов впереди, при этом пропустить могла, и не раз.

Маунт подкараулил ошибку Мартинеса и не попал в ближний угол, а Хадсон-Одои из убойной позиции пробил прямо в аргентинского вратаря. В добавленное время мощный Лукаку умчался к чужим воротам и был завален внутри штрафной Консой. Приговор с пенальти снова исполнил Жоржиньо, поразивший левый угол, куда и упал Мартинес (1:3). «Челси» прервал ряд из двух ничьей и догнал по очкам «Ливерпуль», которому уступает по разнице мячей.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Апл Чемпионат Англии Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Вест Хэм 2:3 Саутгемптон
окончен Манчестер Сити 6:3 Лестер
окончен Тоттенхэм 3:0 Кристал Пэлас
окончен Норвич 0:5 Арсенал
окончен Астон Вилла 1:3 Челси
Идет 19 минута Брайтон 0:0 Брентфорд
27.12  23:00 Ньюкасл ... Манчестер Юнайтед
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Декабря
23:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель раскритиковал руководство АПЛ после матча с «Астон Виллой»
22:44 · Англия. Премьер-лига
Ещё один матч Boxing Day в АПЛ перенесут – на этот раз не сыграют «Арсенал» и «Вулверхэмптон»
22:30 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо установил несколько рекордов, связанных с реализованными пенальти
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает Ляказетту продление контракта ещё на один год, игрок пока отказывается слухи
21:08 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной» 1
20:46 · Англия. Премьер-лига
Роджерс посетовал на судейство в матче против «Сити» - критика снова обрушилась на арбитра Тирни
20:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о трёх пропущенных голах от «Лестера»: «Я доволен защитой»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Только один футболист «Арсенала» забил в АПЛ 10 голов в более юном возрасте, чем Сака
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» окончательно потерял интерес к Погба 5 слухи
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Челси» - 1:3 (закончен)
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперников, «Вест Хэм» проиграл дома 1
19:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» добавил в шорт-лист двух вингеров – клуб начнёт переговоры следующим летом
19:31 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Лидса» намерен приобрести «Салернитану» и спасти клуб от понижения в классе
19:21 · Англия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что для перехода в «Эвертон» Головину надо «подкачаться»
18:35 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 28 декабря 2021
Все новости
Рекомендуем