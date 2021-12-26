Лукаку проснулся, Жоржиньо дал дубль с пенальти: «Челси» перевернул матч с «Астон Виллой» без Джеррарда

В очередном куцем туре АПЛ омикрон-штамм не смог отменить матч «Астон Вилла» – «Челси».

Наставник «вилланов» Стивен Джеррард получил положительный тест на COVID-19 накануне, однако переносить матч не пришлось. На тренерской скамейке хозяев легенду «Ливерпуля» подменил его ассистент Гари Макаллистер. Интересно, что были перенесены два матча «Астон Виллы», между которыми изначально оказалась зажата игра с «Челси», – против «Бёрнли» и «Лидса».

«Вилла» – середняк Премьер-лиги, а вот «Челси», естественно, конкурирует за места в первой четвёрке. Не верится, что «аристократы» догонят ушедший в отрыв «Манчестер Сити», а вот дотянуться до «Ливерпуля» «синим» вполне по силам. Команды Томаса Тухеля и Юргена Клоппа разделяли три очка, и встречаться им друг с другом 2 января – если, конечно, переноса не будет.

После двух подряд ничьих с «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» лондонцы наверняка сильнее желали победить «Виллу», чем если бы имели до этого удачную серию. Столичная команда взяла мяч под свой контроль, но первый момент создала лишь на 24-й минуте, да и то он получился не то чтобы выверенным. Маунт шальным дальним ударом закинул парашют по направлению дальней девятки, и мяч перевалил через перекладину, срикошетив именно от неё.

«Львы» же через считанные минуты своей возможностью открыть счёт воспользовались. Хотя не совсем так: они подготовили почву для гола, а дальше гости всё сделали сами. Левый защитник бирмингемцев с говорящей фамилией Таргетт навесил со своего края, тогда как Рис Джеймс не выпрыгнул на нужную высоту и неудачно подбил мяч головой в дальний угол своих ворот поверх рук Менди, не ожидавшего такой подставы от партнёра (1:0).

Тем не менее катастрофы для лондонцев не произошло. Да, автогол, но с кем не бывает, как говорится? Времени у «пенсионеров» оставался вагон и маленькая тележка, и они не положили дело сравнения счёта в долгий ящик. Ещё один защитник «Виллы» с интересной фамилией – Кэш – подкатился в своей штрафной в ноги Хадсону-Одои. Минуту спустя Жоржиньо праздновал гол с пенальти – Мартинес не угадал угол, куда падать (1:1).

В концовке тайма «львы» совершили больше перспективных подходов, но главного не сделали. А в перерыве Тухель выпустил изголодавшегося по голам в АПЛ Лукаку, и тот прервал своё бомбардирское молчание на 56-й минуте, замкнув вторым этажом подачу слева от Хадсона-Одои (1:2). После этого «Астон Вилла» не имела больших шансов впереди, при этом пропустить могла, и не раз.

Маунт подкараулил ошибку Мартинеса и не попал в ближний угол, а Хадсон-Одои из убойной позиции пробил прямо в аргентинского вратаря. В добавленное время мощный Лукаку умчался к чужим воротам и был завален внутри штрафной Консой. Приговор с пенальти снова исполнил Жоржиньо, поразивший левый угол, куда и упал Мартинес (1:3). «Челси» прервал ряд из двух ничьей и догнал по очкам «Ливерпуль», которому уступает по разнице мячей.

Кирилл Иванцов