Лондонскому «Челси» так и не удалось удовлетворить требования защитника Антонио Рюдигера по условиям нового контракта. Как следствие, лондонцы смирились с уходом немца по окончании сезона, оперативно начав искать ему замену.

По информации авторитетного издания L’Equipe, Томас Тухель запросил у руководства клуба трансфер представителя «ПСЖ» и сборной Франции, Преснела Кимпембе. Игрок ранее работал с немецким специалистом в парижской команде, сумев наладить с ним хорошие взаимоотношения.

Впрочем, данная сделка станет для «Челси» далеко не самым дешевым удовольствием. Действующий трудовой договор Кимпембе с «ПСЖ» истекает в 2024 году, а Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 40 миллионов евро.