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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель определился с заменой Рюдигеру слухи

22 Декабря 2021 • 21:43 Комментировать
Лорьян
0:0
ПСЖ
7.50 5.40 1.38
1-й тайм

Лондонскому «Челси» так и не удалось удовлетворить требования защитника Антонио Рюдигера по условиям нового контракта. Как следствие, лондонцы смирились с уходом немца по окончании сезона, оперативно начав искать ему замену.

По информации авторитетного издания L’Equipe, Томас Тухель запросил у руководства клуба трансфер представителя «ПСЖ» и сборной Франции, Преснела Кимпембе. Игрок ранее работал с немецким специалистом в парижской команде, сумев наладить с ним хорошие взаимоотношения.

Впрочем, данная сделка станет для «Челси» далеко не самым дешевым удовольствием. Действующий трудовой договор Кимпембе с «ПСЖ» истекает в 2024 году, а Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Преснел Кимпембе
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ЛОРЬЯН ПСЖ
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