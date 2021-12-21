Второй этап карьеры нападающего Ромелу Лукаку в «Челси» пока не слишком отличается от первого прихода в команду, несмотря на оптимистические прогнозы после летнего дорогостоящего трансфера. Бельгиец не показывает привычной для себя результативности, а травма и вовсе помешала ему удержать статус основного игрока лондонцев.

Как свидетельствует британское издание Daily Star, Лукаку не собирается доказывать свою профпригодность тренерскому штабу, рискнув на несколько месяцев выпасть из элитного эшелона футболистов мира. Другими словами, если его ситуация в «Челси» не изменится в краткие сроки, то он уже летом будет готов вернуться обратно в Италию.

Форвард уверен, что ему не стоит затягивать с решением, если дела по-прежнему будут идти не лучшим образом.