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Уткин: «Челси» - это клуб с самой совершенной спортивной системой в мире»

20 Декабря 2021 • 20:51 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
26.12 20:30

Журналист Василий Уткин во время стрима на YouTube отметил идеальную организацию клуба в «Челси».

- Сергей Галицкий неоднократно говорил, что хочет довести дело до того, чтобы существование «Краснодара» не зависело от его наличия или отсутствия. Так на самом деле стремятся поступать все.

Вот пример Романа Абрамовича. Многие говорят, что он в последнее время почти не ходит на футбол. Но он и до того объявил такой демарш, потому что английские власти высказывали ему некоторое «фе». Тем не менее, он не ходит на футбол, а «Челси» выиграл кубок чемпионов. Потому что так все устроено и устроилось.

Недавно было интервью Джона Терри, который говорит: «Вы не представляете, что мы ели и на чем сидели, пока клубом не стал владеть Абрамович, который въелся в каждую деталь и изменил практически всё.

Я считаю, что «Челси» - это клуб с самой совершенной спортивной системой в мире. Может быть, только «Бавария» на уровне с «Челси», потому что «Челси» может позволить себе с успехом поменять тренера по ходу сезона, умеет очень хорошо за большие деньги продавать своих футболистов. Он купил Лукаку за очень большие деньги, но абсолютно все эти деньги были отбиты. Просто не было потрачено и внесено в бюджет ни одного нового фунта за Лукаку. Были проданы там Абрахам, Томори и куча молодых игроков. Но курочка по зернышку клюет и сыта бывает. «Челси» за последние 10-15 лет показал, что в условиях ограниченного бюджета по ходу сезона готов пойти на самые серьезные перемены.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Василий Уткин
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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