Тухель раскритиковал руководство АПЛ после матча с «Астон Виллой»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель пришел на послематчевое интервью по итогам встречи с «Астон Виллой», но взялся в большей степени обсуждать поведение руководства АПЛ, чем саму игру. Мотив подобного поведения понятен, ведь еще несколько игроков основной обоймы команды отправились в лазарет.

«Они заставляют нас играть. Это несправедливо. Мы играем против коллективов, у которых переносят матчи, и которые не отправляют своих футболистов в сборные. У нас каждый день новые повреждения, положительные тесты, это не прекращается. Никто не прислушивается к нам. Посмотрите, Хадсон-Одои был вынужден бегать все 90 минут из-за этого, хотя мы сомневались, что он выдержит хотя бы один тайм», - сказал Тухель в эфире Sky Sports.