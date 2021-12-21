По всей видимости, в январе все же осуществится мечта защитника «Севильи» Жюля Кунде, который еще прошедшим летом хотел покинуть команду и перебраться в английскую Премьер-лигу. Спустя четыре месяца интерес к французу со стороны местных клубов не угас.

Такой информацией поделилось авторитетное испанское издание Marca. Источник уверяет, что совсем недавно борьбу за игрока возобновили «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые вновь вышли на контакт с представителями «Севильи».

Согласно предоставленным сведениям, обоим клубам придется заплатить за Кунде не менее 50 миллионов евро. При этом, пока неизвестно о предпочтениях самого футболиста.