На днях появилась информация, что «Барселона» в январе готова распрощаться с рядом своих футболистов, в число которых вошел правый защитник команды Сержиньо Дест. Американцу предрекали переход в «Баварию», которая следит за ним уже долгие годы.

Но, мюнхенцам еще предстоит выиграть конкуренцию у других претендентов на футболиста. Как свидетельствует британское издание Daily Express, свое внимание на Деста обратил и «Челси».

Согласно источнику, лондонцы готовы перебить предложение «Баварии», понимаю, что финансовый вопрос является приоритетным для руководства каталонского клуба. При этом, сам игрок давно говорил о желании попробовать свои силы именно в составе гранда Бундеслиги.