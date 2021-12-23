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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» поборется с «Баварией» за защитника «Барселоны» слухи

23 Декабря 2021 • 21:49 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
26.12 20:30

На днях появилась информация, что «Барселона» в январе готова распрощаться с рядом своих футболистов, в число которых вошел правый защитник команды Сержиньо Дест. Американцу предрекали переход в «Баварию», которая следит за ним уже долгие годы.

Но, мюнхенцам еще предстоит выиграть конкуренцию у других претендентов на футболиста. Как свидетельствует британское издание Daily Express, свое внимание на Деста обратил и «Челси».

Согласно источнику, лондонцы готовы перебить предложение «Баварии», понимаю, что финансовый вопрос является приоритетным для руководства каталонского клуба. При этом, сам игрок давно говорил о желании попробовать свои силы именно в составе гранда Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона Серджино Дест
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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