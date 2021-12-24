Видимо, защитник «Севильи» и сборной Франции Жюль Кунде уже окончательно определился со своим будущим. На футболиста претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но он решил сделать выбор в пользу лондонского клуба.

Такой информацией поделился журналист Дункан Касл. По его словам, Кунде согласовал детали личного контракта с действующим обладателем Лиги чемпионов.

Правда, пока о вероятности перехода рано говорить – летом француз также был готов перебраться в стан «Челси», но «Севилья» в последний момент подняла цену на игрока, что привело к срыву трансфера. Тогда испанцы требовали около 50 миллионов евро.