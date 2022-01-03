Хави: «Барселона» набрала золотые три очка»

Каталонская «Барселона» одолела «Мальорку» в матче 19-го тура Ла Лиги со счетом 1:0. Автором победного гола стал голландский центрфорвард Люк де Йонг.

Своим впечатлениями от поединка поделился наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

«Команда добилась важной победы, доказав, что мы являемся сплоченным коллективом. У нас было много потерь перед игрой, из-за чего я пытался добиться переноса встречи. Но, несмотря на все трудности, мы увозим три очка, которые можно назвать золотыми. «Барселона» шаг за шагом приближается к зоне Лиги чемпионов», - цитирует наставника газета Marca.

Благодаря победе «Барселона» поднялась на пятое место в турнирной таблице. Каталонцы отстают от четвертой строчки всего на один балл.