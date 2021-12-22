После ряда неудачных попыток избавиться от полузащитника Филлипе Коутиньо, «Барселона» наконец-то нашла клуб, который готов немедленно начать переговоры по потенциальному трансферу.

Испанское издание Mundo Deportivo поделилось сведениями, согласно которым интерес к бразильцу проявляет «Эвертон». «Ириски» зимой намерены усилить состав, чтобы исправить свое положение в АПЛ после не самого удачного стартового отрезка сезона.

Однако пока остается неизвестным, согласится ли сам Коутиньо пополнить ряды представителя второй части турнирной таблицы чемпионата Англии. Напомним, ранее игрок отказался выходить на связь с «Ньюкаслом», аргументируя это отсутствием желания перебираться в команду, которая является аутсайдером первенства.