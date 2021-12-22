Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» наконец-то нашла покупателя на Коутиньо слухи

22 Декабря 2021 • 22:19 Комментировать
Бёрнли
...
Эвертон
26.12 18:00

После ряда неудачных попыток избавиться от полузащитника Филлипе Коутиньо, «Барселона» наконец-то нашла клуб, который готов немедленно начать переговоры по потенциальному трансферу.

Испанское издание Mundo Deportivo поделилось сведениями, согласно которым интерес к бразильцу проявляет «Эвертон». «Ириски» зимой намерены усилить состав, чтобы исправить свое положение в АПЛ после не самого удачного стартового отрезка сезона.

Однако пока остается неизвестным, согласится ли сам Коутиньо пополнить ряды представителя второй части турнирной таблицы чемпионата Англии. Напомним, ранее игрок отказался выходить на связь с «Ньюкаслом», аргументируя это отсутствием желания перебираться в команду, которая является аутсайдером первенства.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Барселона Филиппе Коутиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БЁРНЛИ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
22:54 · Англия. Премьер-лига
Один из лидеров «Эвертона» интересен «Наполи» - он может покинуть команду из-за конфликта с тренером
22:32 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Не понимаю, почему никто не воспринимает благополучие футболистов всерьёз»
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» наконец-то нашла покупателя на Коутиньо слухи
22:17 · Англия. Кубок лиги
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Брентфорд» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:14 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:07 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» решили, что судьба Погба будет зависеть от него самого
21:43 · Англия. Премьер-лига
Тухель определился с заменой Рюдигеру слухи
20:32 · Англия. Премьер-лига
Агенты де Лихта работают над переходом игрока в «Челси» 2 слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
Вырученные за Феррана Торреса деньги «Сити» планирует потратить на Холанна слухи
17:54 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Торреса слухи
17:48 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «Не хочу участвовать в охоте на невакцинированных»
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг больше не нужен «Арсеналу» слухи
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Футболистка сборной России перешла в «Челси»
16:12 · Россия. Премьер-лига
​Аналитик сменил «Локомотив» на «Манчестер Юнайтед» вслед за Рангником официально
Все новости
Рекомендуем