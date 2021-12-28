Ферран Торрес – о переходе из «Сити» в «Барселону»: «Это огромный шаг для меня»

Новоиспеченный вингер «Барселоны» Ферран Торрес поделился первыми впечатлениями от своего трансфера – испанец покинул «Манчестер Сити», согласившись отправиться спасать каталонский клуб от кризиса.

«Я очень рад оказаться здесь. Переход в «Барселону» - огромный шаг для меня, для моей карьеры. Хочется и дальше прогрессировать. Тут у меня будет возможность сделать это под руководством Хави Эрнандеса. У него была просто невероятная игровая карьера. Чем могу быть полезен? Умею действовать на трех позициях в атаке, хочу забивать и ассистировать, а также выполнять объем работы в защите», - приводит слова Феррана издание Marca.

Напомним, что трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 55 миллионов евро, а еще 10 миллионов будут выплачены в качестве различных бонусов.