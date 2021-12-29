Гвардиола оценил кадровую ситуацию в «Сити» накануне матча с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поприсутствовал на пресс-конференции накануне матча с «Брентфордом» в рамках английской Премьер-лиги. Наставник признался, что в сложившихся условиях ему тяжело выбирать стартовый состав на игру.

«Я не знаю, будут ли изменения в составе. В период пандемии ситуация такова, что приходится сидеть за столом и самому себе говорить: «Так, этот не может сыграть, а этот травмирован». Более того, нам будет противостоять сильный соперник. Я видел их последние поединки, они меня впечатлили. Будем усердно готовиться к противостоянию», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Сити».