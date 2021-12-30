«Брентфорд» не имел шансов остановить «Манчестер Сити»

После осечки «Челси» в игре с «Брайтоном» «Манчестер Сити» не упустил свой шанс и оторвался от конкурента. Команда Хосепа Гвардиолы гостила у «Брентфорда» и взяла мяч с игрой под контроль. В дебюте Эдерсон среагировал на непростой рикошет, чем спас свои ворота, а вскоре после подачи с правого фланга от Кевина де Брёйне Фил Фоден ногой отправил мяч в цель.

После перерыва эта же парочка едва не соорудила второй гол, только мяч полетел мимо, а бельгиец также проверил на прочность штангу. Казалось, что в концовке Эмерик Лапорт поставил точку, но судьи усмотрели вне игры.

Впрочем, «Сити» все равно победил (1:0) и на восемь очков ушел от «Челси».