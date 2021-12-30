«Брентфорд» не имел шансов остановить «Манчестер Сити»

После осечки «Челси» в игре с «Брайтоном» «Манчестер Сити» не упустил свой шанс и оторвался от конкурента. Команда Хосепа Гвардиолы гостила у «Брентфорда» и взяла мяч с игрой под контроль. В дебюте Эдерсон среагировал на непростой рикошет, чем спас свои ворота, а вскоре после подачи с правого фланга от Кевина де Брёйне Фил Фоден ногой отправил мяч в цель.
После перерыва эта же парочка едва не соорудила второй гол, только мяч полетел мимо, а бельгиец также проверил на прочность штангу. Казалось, что в концовке Эмерик Лапорт поставил точку, но судьи усмотрели вне игры.
Впрочем, «Сити» все равно победил (1:0) и на восемь очков ушел от «Челси».
Протокол игры
|16' Фоден Фил (0:1)
Фернандес Альваро III • Пиннок Итан • Янссон Понтус • Бех Мадс • Расмуссен Мадс • Баптист Шендон • Йенсен Матиас • Ониика Фрэнк 75' ( Бидструп Мадс ( 75') • Томпсон Доминик 82' ( Годдос Саман ( 82') • Висса Йоан 69' ( Каньос Серхи ( 69') • Тони Айвен
Запасные: Форсс Маркус • Matthew Cox • Стевенс Финли • Пирт-Харрис Милс
Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Диаш Рубен • Лапорт Эмерик • Аке Натан • Де Брёйне Кевин • Фернандиньо Фернандо • Силва Бернарду • Жезус Габриэль • Грилиш Джек • Фоден Фил
Запасные: Палмер Коул • Марез Рияд • Стерлинг Рахим • Стеффен Закари • Мбете-Тату Люк • Зинченко Александр • Гюндоган Илкай • Карсон Скотт
29 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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