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«Брентфорд» не имел шансов остановить «Манчестер Сити»

30 Декабря 2021 • 01:08 Комментировать
Брентфорд
0:1
Манчестер Сити
окончен

После осечки «Челси» в игре с «Брайтоном» «Манчестер Сити» не упустил свой шанс и оторвался от конкурента. Команда Хосепа Гвардиолы гостила у «Брентфорда» и взяла мяч с игрой под контроль. В дебюте Эдерсон среагировал на непростой рикошет, чем спас свои ворота, а вскоре после подачи с правого фланга от Кевина де Брёйне Фил Фоден ногой отправил мяч в цель.

После перерыва эта же парочка едва не соорудила второй гол, только мяч полетел мимо, а бельгиец также проверил на прочность штангу. Казалось, что в концовке Эмерик Лапорт поставил точку, но судьи усмотрели вне игры.

Впрочем, «Сити» все равно победил (1:0) и на восемь очков ушел от «Челси».

Протокол игры  
Брентфорд 0:1 Манчестер Сити
    16' Фоден Фил (0:1)
Фернандес Альваро III Пиннок Итан Янссон Понтус Бех Мадс Расмуссен Мадс Баптист Шендон Йенсен Матиас Ониика Фрэнк   75' (Бидструп Мадс (   75') Томпсон Доминик   82' (Годдос Саман (   82') Висса Йоан   69' (Каньос Серхи (   69') Тони Айвен
Запасные: Форсс Маркус Matthew Cox Стевенс Финли Пирт-Харрис Милс
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Диаш Рубен Лапорт Эмерик Аке Натан Де Брёйне Кевин Фернандиньо Фернандо Силва Бернарду Жезус Габриэль Грилиш Джек Фоден Фил
Запасные: Палмер Коул Марез Рияд Стерлинг Рахим Стеффен Закари Мбете-Тату Люк Зинченко Александр Гюндоган Илкай Карсон Скотт
29 декабря. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Манчестер Сити Брентфорд
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окончен Челси 1:1 Брайтон
окончен Брентфорд 0:1 Манчестер Сити
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