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Гвардиола оценил выступление «Манчестер Сити» в 2021 году

30 Декабря 2021 • 08:49 Комментировать
Брентфорд
0:1
Манчестер Сити
окончен

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола повел итоги 2021 года после поединка с «Брентфордом». «Горожане» отпраздновали гостевую победу со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Фил Фоден.

«В 2021 году команда стала победителем Премьер-лиги и Кубка лиги. Мы дошли до финала Лиги чемпионов. Это большой успех. Своими победами мы подтверждаем, что год для «Манчестер Сити» выдался успешным», - передает слова испанского специалиста BBC Sport.

По итогам 20 туров подопечные Гвардиолы уверенно лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. «Горожане» опережают идущий вторым «Челси» на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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