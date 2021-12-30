Гвардиола оценил выступление «Манчестер Сити» в 2021 году

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола повел итоги 2021 года после поединка с «Брентфордом». «Горожане» отпраздновали гостевую победу со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Фил Фоден.

«В 2021 году команда стала победителем Премьер-лиги и Кубка лиги. Мы дошли до финала Лиги чемпионов. Это большой успех. Своими победами мы подтверждаем, что год для «Манчестер Сити» выдался успешным», - передает слова испанского специалиста BBC Sport.

По итогам 20 туров подопечные Гвардиолы уверенно лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги. «Горожане» опережают идущий вторым «Челси» на восемь баллов.