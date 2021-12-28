Марсьяль получил предложение от «Севильи» и хочет покинуть «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль получил предложение от «Севильи». Испанский клуб намерен арендовать 26-летнего футболиста до конца сезона без права выкупа. При этом «красные дьяволы» недовольны тем, что им придется все равно платить половину заработной платы француза, если они примут условия «Севильи».

- Мы долго разговаривали в среду, - приводит слова главного тренера «МЮ» Ральфа Рангника Sky Sports. - Он объяснил, что находится в клубе уже семь лет и чувствует, что пришло время что-то изменить.

Рангник добавил, что понимает игрока, но также не исключает такого варианта, что Марсьяль понадобится «МЮ» в сложные времена.