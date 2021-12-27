Главный тренер «Брентфорда»: «Гвардиола - величайший тренер современной эпохи»

Накануне матча с «Манчестер Сити» главный тренер «Брентфорда» Томас Франк лестно отозвался о работе коллеги из стана «горожан» Хосепа Гвардиолы.

- Мы сыграем против команды, наверное, с самым большим бюджетом в лиге. Я думаю, что определенно Гвардиола - величайший тренер современной эпохи. У него невероятные футболисты и весьма особенный стиль игры, из-за чего их соперникам весьма сложно на что-то претендовать, - заявил Франк на пресс-конференции перед матчем.

- Хорошие новости для нас в том, что мы достаточно хорошо сыграли против «Ливерпуля» и «Челси», другими лидерами дивизиона.

Встреча состоится в среду и начнется в 23:15 мск.