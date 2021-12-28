21-летний нападающий Ферран Торрес официально сменил «Манчестер Сити» на «Барселону». О подписании контракта с испанцем заявило руководство «сине-гранатовых». Он рассчитан на четыре с половиной сезона.

Ранее сообщалось о согласовании всех деталей сделки по трансферу, но возникли проблемы с «фэйр-плей» Ла Лиги, а утреннюю презентацию отменили. Тем не менее, «Барселона» смогла уладить все спорные моменты.

Сумма трансфера составит около 55 млн евро, по ходу сезона 2021/22 Торрес вышел на поле в семи матчах и отметился тремя результативными ударами.

Ферран Торрес стал первым звездным новичком «Барселоны» при Хави.