Бернарду Силва: «Сити» ещё никогда не выигрывал Лигу чемпионов, мы обязаны сейчас взять этот трофей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился амбициозными планами команды на 2022 год. Португалец заявил, что главной целью «горожан» является победа в Лиге чемпионов, которая была так близка прошедшей весной.

«Сити» ещё никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Было очень больно, когда проиграли финал в прошлом розыгрыше. Эта наша большая задача, мы обязаны сейчас взять этот трофей», - прокомментировал футболист в беседе с журналистами местного портала O Jogo.

Уточним, что на стадии 1/8 финала англичанам в соперники достался «Спортинг», опередивший на групповом этапе дортмундскую «Боруссию».