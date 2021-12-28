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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва: «Сити» ещё никогда не выигрывал Лигу чемпионов, мы обязаны сейчас взять этот трофей»

28 Декабря 2021 • 22:16 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
Через 22 ч. 44 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился амбициозными планами команды на 2022 год. Португалец заявил, что главной целью «горожан» является победа в Лиге чемпионов, которая была так близка прошедшей весной.

«Сити» ещё никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Было очень больно, когда проиграли финал в прошлом розыгрыше. Эта наша большая задача, мы обязаны сейчас взять этот трофей», - прокомментировал футболист в беседе с журналистами местного портала O Jogo.

Уточним, что на стадии 1/8 финала англичанам в соперники достался «Спортинг», опередивший на групповом этапе дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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