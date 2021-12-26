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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ферран Торрес прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»

26 Декабря 2021 • 21:08 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Сити
29.12 23:15

В то время, как «Манчестер Сити» громил «Лестер» в матче английской Премьер-лиги, вингер «горожан» Ферран Торрес был на пути в Барселону, где он в ближайшие пару дней должен подписать контракт с каталонской командой.

Журналист Хуан Марти опубликовал фото футболиста из аэропорта, подтвердив его прибытие в Испанию. Согласно источнику, завтра утром у Торреса запланировано медицинское обследование.

Напомним, сумма сделки между клубами составила около 55 миллионов евро плюс различные бонусы. «Барселона» же согласовала с Ферраном долгосрочный пятилетний контракт. Ранее уточнялось, что инициатором перехода стал сам игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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skywoker
26 Декабря 2021 в 21:59
это чучело стоит 20 максимум
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