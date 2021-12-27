Канселу: «Многие говорят о моей статистике, но я всегда придерживаюсь мнения, что цифры не отображают качество игры»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в текущем сезоне удивляет всех английских болельщиков, преуспевая как в оборонительных действиях, так и в игре на атаку. Получив хорошую прессу, португалец скромно относится к своим достижениям.

«Люди много говорят о моей статистике, о голах, об ассистах. Я не смотрю на это. Прошлый сезон тоже был хороший, но в этом у меня немного улучшились показатели. Я понимаю, что кому-то интересно смотреть только статистику, но есть и те футболисты, данные которых не отображают их реального влияния на результат. Я всегда придерживаюсь мнения, что цифры не отображают качество игры», - приводит слова Канселу Manchester Evening News.