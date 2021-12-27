У «Барселоны» возникли проблемы с переходом Торреса

Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес вряд ли сегодня подпишет контракт с «Барселоной». Как сообщает журналист Херард Ромеро, запланированная на вторник презентация футболиста отменена. Проблемы возникли как с контрактом потенциального новичка, так и с «фэйр-плей» Ла Лиги.

Планировалось, что в понедельник Торрес должен был пройти медобследование и подписать контракт. Сумма его трансфера оценивается примерно в 55 млн евро. При этом «Барселона» может позволить себе эту сделку из-за досрочного завершения карьеры Серхио Агуэро.

В текущем сезоне 21-летний футболист забил три гола в семи матчах.