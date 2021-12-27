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У «Барселоны» возникли проблемы с переходом Торреса

27 Декабря 2021 • 23:13 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Сити
29.12 23:15

Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес вряд ли сегодня подпишет контракт с «Барселоной». Как сообщает журналист Херард Ромеро, запланированная на вторник презентация футболиста отменена. Проблемы возникли как с контрактом потенциального новичка, так и с «фэйр-плей» Ла Лиги.

Планировалось, что в понедельник Торрес должен был пройти медобследование и подписать контракт. Сумма его трансфера оценивается примерно в 55 млн евро. При этом «Барселона» может позволить себе эту сделку из-за досрочного завершения карьеры Серхио Агуэро.

В текущем сезоне 21-летний футболист забил три гола в семи матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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