Де Брёйне высказался о победе над «Брентфордом»

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал вчерашнюю победу над «Брентфордом» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. «Горожане» выиграли со счетом 1:0, решающий гол забил хавбек Фил Фоден.

«Отличная гостевая победа, парни. Двигаемся только вперед», - гласит сообщение бельгийского полузащитника в инстаграм-аккаунте.

После этого успеха в копилке «Манчестер Сити» стало 50 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы оторвались от идущего вторым «Челси» на восемь баллов.

Следующий матч «горожане» сыграют на выезде с лондонским «Арсеналом». Встреча запланирована на 1 января.