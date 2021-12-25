Араухо требует у «Барселоны» щедрый контракт, ссылаясь на интерес к нему с АПЛ

Действующее соглашение защитника Рональда Араухо с «Барселоной» истекает в середине 2023 года. В связи с этим, стороны начали процесс переговоров по пролонгации, но футболист выдвинул свои условия.

По информации газеты Sport, Араухо считает, что он заслужил признания в Каталонии. Он хочет получить те условия, которые покажут веру клуба в него. На данный момент он зарабатывает гораздо меньше Клемана Ленгле и Самуэля Юмтити, но при этом имеет на руках предварительные предложения от ряда представителей английской Премьер-лиги.

Также Араухо рассчитывает на долгосрочный контракт, чтобы быть уверенным в своем будущем, если он все же решит остаться в «Барселоне».