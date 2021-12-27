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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коронавирус добрался до «Барселоны»

27 Декабря 2021 • 20:40 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
02.01 23:00

Коронавирус продолжает выбивать из строя футболистов испанской Ла Лиги. После череды новых случаев COVID-19  в «Реале», эта болезнь подобралась к «Барселоне». Как сообщает каталонская ARA, у защитника первой команды Клеман Ленгле положительный тест на коронавирус.

Но не все так плохо, вряд ли он успел заразить своих одноклубников, потому что команда находилась на рождественских каникулах с 21 декабря, когда был сыгран матч с «Севильей», и во вторник вернулась к тренировочным занятиям. Ближайший матч «сине-гранатовых» - выезд к «Мальорке» 2 января.

После 18 сыгранных матчей «Барселона» идет на седьмом месте, проигрывая лидеру 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Клеман Ленгле
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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