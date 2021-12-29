«Барселона» сообщила ещё о трёх потерях из-за коронавируса

Каталонская «Барселона» отрапортовала о том, что еще несколько игроков команды заразились коронавирусной инфекцией. Положительный тест на болезнь сдали защитник Самуэль Юмтити, хавбек Гави и вингер Усман Дембеле. Все трое переведены в карантин.

Стоит отметить, что коронавирусом заразились уже семь игроков «сине-гранатовых». Ранее клуб сообщил о болезни Клемана Ленгле, Дани Алвеса, Хорди Альбы и Алехандро Бальде.

Следующий матч «Барселона» должна провести против «Мальорки» 2 января.

После 18 сыгранных поединков подопечные Хави занимают седьмое место в турнирной таблице.