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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелена приобрести футболиста из Сегунды слухи

24 Декабря 2021 • 00:30 Комментировать
Мирандес
...
Сарагоса
02.01 20:15

Судя по всему, финансовое состояние «Барселоны» настолько плачевное, что после дорогостоящего трансфера вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса каталонцы начали искать игроков в низших дивизионах страны.

Как свидетельствует издание Diario Sport, «сине-гранатовые» нацелились на 19-летнего защитника «Сарагосы» Алехандро Франсеса. В текущем сезоне молодой футболист является ключевой фигурой своей команды, сыграв в 16 матчах Сегунды, но это не помогло клубу удержаться в верхней части турнирной таблицы.

Стоит уточнить, что эксперты Transfermarkt оценивают потенциальный переход лишь в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сарагоса Алехандро Франсес
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