Судя по всему, финансовое состояние «Барселоны» настолько плачевное, что после дорогостоящего трансфера вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса каталонцы начали искать игроков в низших дивизионах страны.

Как свидетельствует издание Diario Sport, «сине-гранатовые» нацелились на 19-летнего защитника «Сарагосы» Алехандро Франсеса. В текущем сезоне молодой футболист является ключевой фигурой своей команды, сыграв в 16 матчах Сегунды, но это не помогло клубу удержаться в верхней части турнирной таблицы.

Стоит уточнить, что эксперты Transfermarkt оценивают потенциальный переход лишь в пять миллионов евро.