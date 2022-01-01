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Чемпионат Испании. Ла Лига

Заявка «Барселоны» на матч Ла Лиги: 11 игроков первой команды, из которых 2 вратаря

01 Января 2022 • 23:01 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
3.50 3.30 2.20
Через 19 ч. 53 мин.

«Барселона» серьёзно пострадала от вспышки коронавируса. Несмотря на все запросы в адрес руководства испанского футбола, каталонцам предписано выйти на поле в матче Ла Лиги против «Мальорки» в воскресенье. Главный тренер «сине-гранатовых» критиковал это решение властей, но вынужден был его принять.

В заявку на эту игру «Барселона» 11 игроков первой команды, двое из которых голкиперы: тер Штеген Марк-Андре, Пике Херард, Араухо Рональд, Пуч Рикард, Нето Мурара, Ленгле Клеман, де Йонг Люк, Альба Жорди, де Йонг Френки, Мингеса Оскар, Юмтити Самуэль, Гарсия Эрик, Пенья Иньяки, Гонсалес Нико, Ютгла Ферран, Санс Альваро, Ахомач Илиас, Хайме Гиллем, Комас Арно, Эстанис Педрола, де Вега Лукас, Мармол Мика.

Игра начнется в 23:00. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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