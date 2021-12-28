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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сообщила ещё об одном случае коронавируса среди футболистов

28 Декабря 2021 • 10:36 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
02.01 23:00

Еще один игрок каталонской «Барселоны» заразился коронавирусной инфекцией. Как сообщает клубная пресс-служба, положительный тест сдал защитник команды Дани Алвес.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился защитник «сине-гранатовых» Клеман Ленгле. Из-за болезни оба игрока не смогут помочь своим одноклубникам в предстоящем поединке чемпионата Испании против «Мальорки». Встреча запланирована на 2 января.

38-летний бразильский игрок вернулся в каталонский гранд в ноябре, заключив контракт до завершения сезона-2021/2022. В официальных матчах он пока не принимал участия.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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