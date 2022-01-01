​Хави: «У нас 18 потерь, но матч не переносят – это безумие»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий в преддверии гостевого матча чемпионата Испании против «Мальорки».

«Почему не переносится матч? Я не знаю. Это вопрос не ко мне, а к тем, кто принимает решения. Мы должны соблюдать правила, но у нас 18 потерь, в том числе 11 потерь из-за коронавируса. Ситуация экстремальная. Сейчас мы проводим тесты, и не стоит исключать новые случаи заражения.

Мы готовимся к матчу и хотим его выиграть. Любой футболист хочет выступить лучшим образом, когда выходит на поле. Но с 18 потерями матч не переносят. Мне это кажется безумием», - сказал Хави журналистам.