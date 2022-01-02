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Чемпионат Италии. Серия А

Переход Мораты в «Барселону» зависит от Икарди

02 Января 2022 • 19:38 Комментировать (1)
Мальорка
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Барселона
3.50 3.30 2.20
Через 1 ч. 41 мин.

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората уже ближайшим летом может вернуться в Испанию и присоединиться к каталонской «Барселоне». Туринский клуб не хочет выкупать Морату и предпочитает купить вместо него другого форварда.

Одним из вариантов на замену Морате является Мауро Икарди, который сейчас выступает в «ПСЖ». Если «Ювентусу» удастся подписать аргентинца, то Мората спокойно сможет отправиться в «Барселону».

В этом сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 15 матчей в Лиге 1, в которых отметился 4 голами. У аргентинца за плечами 8 лет игры в Серии А за миланский «Интер» и «Сампдорию». За это время он успел наколотить в чемпионате 121 мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Альваро Мората
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
02 Января 2022 в 19:50
Зачем команде нужен нападающий, который, как уехал с италии не имеет стабильной практики, у которого в приоритете бабки и заскоки жены....
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