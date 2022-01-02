Переход Мораты в «Барселону» зависит от Икарди

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората уже ближайшим летом может вернуться в Испанию и присоединиться к каталонской «Барселоне». Туринский клуб не хочет выкупать Морату и предпочитает купить вместо него другого форварда.

Одним из вариантов на замену Морате является Мауро Икарди, который сейчас выступает в «ПСЖ». Если «Ювентусу» удастся подписать аргентинца, то Мората спокойно сможет отправиться в «Барселону».

В этом сезоне Икарди провел за «ПСЖ» 15 матчей в Лиге 1, в которых отметился 4 голами. У аргентинца за плечами 8 лет игры в Серии А за миланский «Интер» и «Сампдорию». За это время он успел наколотить в чемпионате 121 мяч.