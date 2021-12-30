В среду стало известно, что вингер Усман Дембеле принял окончательное решение не продлевать контракт с «Барселоной», покинув Каталонию летом на правах свободного агента. Как следствие, СМИ начали разузнавать, в какой клуб футболист собирается перейти.

Испанская газета Sport на своих страницах поделилась информацией, что сам Дембеле хотел бы получить щедрое предложение от «ПСЖ». Однако пока к нему с конкретным запросом обращался лишь «Ювентус». Более того, его агент уже достиг принципиального соглашения с туринцами.

Отмечается, что парижане действительно заинтересованы в игроке, но пока они только начали оценивать возможность перехода.