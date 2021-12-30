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Чемпионат Италии. Серия А

Усман Дембеле хочет в «ПСЖ», но пока имеет на руках только предложение от «Ювентуса» слухи

30 Декабря 2021 • 14:24 Комментировать
Мальорка
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Барселона
3.60 3.35 2.10
02.01 23:00

В среду стало известно, что вингер Усман Дембеле принял окончательное решение не продлевать контракт с «Барселоной», покинув Каталонию летом на правах свободного агента. Как следствие, СМИ начали разузнавать, в какой клуб футболист собирается перейти.

Испанская газета Sport на своих страницах поделилась информацией, что сам Дембеле хотел бы получить щедрое предложение от «ПСЖ». Однако пока к нему с конкретным запросом обращался лишь «Ювентус». Более того, его агент уже достиг принципиального соглашения с туринцами.

Отмечается, что парижане действительно заинтересованы в игроке, но пока они только начали оценивать возможность перехода.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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