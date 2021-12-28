В последние дни британская пресса активно обсуждает заинтересованность «Арсенала» в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Ходили слухи, что «канониры» в ближайшее время проведут с каталонцами переговоры о деталях потенциальной сделки.

Оказывается, перед этим боссы клуба прислушались к мнению главного тренера Микеля Артеты. По информации Daily Mail, испанский специалист одобрил данный трансфер, пообещав найти для бразильца место в составе.

К слову, ранее сам Коутиньо уже отказывал ряду представителей АПЛ, в частности «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму». Он не желает соглашаться на понижение зарплаты, поэтому не смог согласовать финансовые аспекты сотрудничества.