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Артета одобрил возможный трансфер Коутиньо в «Арсенал» слухи

28 Декабря 2021 • 23:40 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
01.01 15:30

В последние дни британская пресса активно обсуждает заинтересованность «Арсенала» в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Ходили слухи, что «канониры» в ближайшее время проведут с каталонцами переговоры о деталях потенциальной сделки.

Оказывается, перед этим боссы клуба прислушались к мнению главного тренера Микеля Артеты. По информации Daily Mail, испанский специалист одобрил данный трансфер, пообещав найти для бразильца место в составе.

К слову, ранее сам Коутиньо уже отказывал ряду представителей АПЛ, в частности «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму». Он не желает соглашаться на понижение зарплаты, поэтому не смог согласовать финансовые аспекты сотрудничества.

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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