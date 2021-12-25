«Жадный Санта»: Игроки «Барселоны» ждали от Лапорты подарки на Рождество, но не получили их

Испанская пресса разузнала интересную историю с расположения «Барселоны». Дело в том, что в клубе существовала традиция при бывшем президенте Жозепе Бартомеу, согласно которой владелец на Рождество радовал футболистов команды подарками. В большинстве своем, это были смартфоны или же планшеты.

В связи с этим, каталонцы ожидали получить символическое вознаграждение и в этом году, но Жоан Лапорта отказался от подобной идеи, ссылаясь на активированный режим экономии на фоне финансового кризиса. Такой информацией поделилось местное издание AS.

Примечательно, что в последний раз к акции присоединился бывший нападающий Антуан Гризманн, подарив своим партнерам по коллективу кошельки известного французского бренда.