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Френки де Йонга активно сватают в «Манчестер Юнайтед» слухи

24 Декабря 2021 • 17:43 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Юнайтед
27.12 23:00

Британская пресса все активнее обсуждает возможный трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Голландец испытывает определенные трудности в Каталонии, потеряв доверие тренерского штаба и болельщиков.

Более того, испанские СМИ уверяют, что «сине-гранатовые» всерьез настроились продать проблемного футболиста, чтобы улучшить финансовое состояние клуба.

По информации издания Daily Express, главным претендентом на де Йонга стоит считать «Манчестер Юнайтед». Согласно источнику, в игроке может быть заинтересован лично главный тренер Ральф Рангник, который намерен усилить центральную зону команды.

Пока неизвестно, решится ли «МЮ» выйти на контакт с «Барселоной» зимой, или же примет решение дождаться лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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