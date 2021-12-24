Британская пресса все активнее обсуждает возможный трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Голландец испытывает определенные трудности в Каталонии, потеряв доверие тренерского штаба и болельщиков.

Более того, испанские СМИ уверяют, что «сине-гранатовые» всерьез настроились продать проблемного футболиста, чтобы улучшить финансовое состояние клуба.

По информации издания Daily Express, главным претендентом на де Йонга стоит считать «Манчестер Юнайтед». Согласно источнику, в игроке может быть заинтересован лично главный тренер Ральф Рангник, который намерен усилить центральную зону команды.

Пока неизвестно, решится ли «МЮ» выйти на контакт с «Барселоной» зимой, или же примет решение дождаться лета.