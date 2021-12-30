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«Челси» изучает возможность подписания Деста слухи

30 Декабря 2021 • 19:28 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
3.00 3.55 2.30
02.01 19:30

Лондонский «Челси» собирается подписать новых игроков на фланги защиты. На данный момент команда испытывает огромные проблемы на левом краю из-за травмы Бена Чиллуэла, а также летом может лишиться сменщика Риса Джеймса, Сезара Аспиликуэту.

Как следствие, «синие» обратили свое внимание на универсала «Барселоны» Сержиньо Деста. По информации источника El Nacional, «Челси» изучает возможность сделки, не исключая начало переговоров уже в зимнее трансферное окно.

К слову, ранее сообщалось об интересе к Десту со стороны мюнхенской «Баварии», которая более года следит за американским футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сержиньо Дест
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