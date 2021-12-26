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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Барселоны» отказывается ехать на Кубок Африки

26 Декабря 2021 • 23:46 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
02.01 23:00

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули, недавно получивший шанс проявить себя в основной команде каталонцев, не хочет отправляться на Куфок африканских наций в составе сборной Марокко.

Как информирует журналист Жерар Морено, 20-летний футболист не желает выбывать из тренировочного процесса «сине-гранатовых», чтобы убедить наставника Хави Эрнандеса в своей профпригодности. Он считает, что поездка на турнир, который продлится пару недель, уменьшит его перспективы на игровую практику в «Барселоне».

Теперь представители Эззалзули ведут переговоры с марокканской федерацией футбола, чтобы мирным путем решить возникшую проблему.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Марокко Абде Эззалзули
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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