Игрок «Барселоны» отказывается ехать на Кубок Африки

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули, недавно получивший шанс проявить себя в основной команде каталонцев, не хочет отправляться на Куфок африканских наций в составе сборной Марокко.

Как информирует журналист Жерар Морено, 20-летний футболист не желает выбывать из тренировочного процесса «сине-гранатовых», чтобы убедить наставника Хави Эрнандеса в своей профпригодности. Он считает, что поездка на турнир, который продлится пару недель, уменьшит его перспективы на игровую практику в «Барселоне».

Теперь представители Эззалзули ведут переговоры с марокканской федерацией футбола, чтобы мирным путем решить возникшую проблему.