«Барселона» в прошлом сезоне получила больше денег с продажи прав на телетрансляции, чем «Реал»

Несмотря на провальный в плане достижений сезон 2020/21, «Барселона» преуспела в других сферах деятельности клуба – каталонцы получили от продажи прав на телетрансляции больше денег, чем все другие представители чемпионата Испании.

Местная газета Diario предоставила данные, согласно которым «сине-гранатовые» уступают лишь трем командам Европы, а именно грандам Англии – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю». «Барселона» получила за вышеуказанный период 165,6 миллионов евро, опередив мадридский «Реал» на два миллиона.

Напомним, что прошлый розыгрыш Ла Лиги каталонцы завершили на третьем месте, а также вылетели уже на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ».