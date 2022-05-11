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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт о «Лидсе»: «У них на стадионе запоминающаяся атмосфера»

11 Мая 2022 • 15:56 Комментировать
Лидс
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Челси
Через 4 ч. 52 мин.

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт рассказал о своём опыте игры на домашнем стадионе «Лидса» «Элланд Роуд» в составе «Дерби Каунти». Напомним, что сегодня «синие» встретятся с «павлинами» в рамках 36 тура чемпионата Англии.

«В прошлом сезоне мы играли на стадионе «Лидса» при пустых трибунах, но раньше я играл против них в составе «Дерби Каунти», тогда на стадионе была запоминающаяся атмосфера. Она до сих пор не выходит у меня из головы», – сказал Маунт в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что «Лидс» на данный момент борется за выживание в АПЛ, тогда как «Челси» необходимо набрать 4 очка в оставшихся матчах для обеспечения места в топ-4.

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Челси Лидс Мэйсон Маунт
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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