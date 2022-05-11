Маунт о «Лидсе»: «У них на стадионе запоминающаяся атмосфера»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт рассказал о своём опыте игры на домашнем стадионе «Лидса» «Элланд Роуд» в составе «Дерби Каунти». Напомним, что сегодня «синие» встретятся с «павлинами» в рамках 36 тура чемпионата Англии.

«В прошлом сезоне мы играли на стадионе «Лидса» при пустых трибунах, но раньше я играл против них в составе «Дерби Каунти», тогда на стадионе была запоминающаяся атмосфера. Она до сих пор не выходит у меня из головы», – сказал Маунт в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что «Лидс» на данный момент борется за выживание в АПЛ, тогда как «Челси» необходимо набрать 4 очка в оставшихся матчах для обеспечения места в топ-4.