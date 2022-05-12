Тренер «Лидса»: «Это дежавю»

В 33-м туре английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» безропотно уступил в своих стенах «Челси», пропустив три безответных мяча. Эта неудача усугубила положение «Лидса» в борьбе за выживание в высшей лиге английского футбола. Наставник «Лидса» Джесси Марш разочарован итогами матча.

- Я раздавлен. Мы рано пропустили, затем остались вдесятером, в общем, это дежавю матча с «Арсеналом». У нас не было шанса остаться в игре. Теперь нам надо думать о следующем матче и готовиться к нему. Надеюсь, Джек Харрисон все-таки поправится к следующему матчу. Верю, что мы можем спастись, я люблю эту команду, клуб, фанатов, я счастлив тут и хочу помогать, - цитирует Марша BBC Sport.