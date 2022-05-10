Кукурелья заинтересовал «Челси»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья заинтересовал тренерский штаб лондонского «Челси» во главе с Томасом Тухелем. По информации Низара Кинселлы, немецкий специалист уже долгое время восхищается выступлениями футболиста.

Учитывая, что «Челси» нуждается в усилении позиции центрального и крайнего защитника, Кукурелья мог бы стать идеальным кандидатом для лондонского клуба, так как одинаково способен отыграть на правом фланге и в центре обороны в схеме с тремя защитниками, по которой как раз играет «Челси».

Напомним, что Кукурелья перебрался в «Брайтон» летом 2021 года из «Хетафе». Игрок является воспитанником каталонской «Барселоны».