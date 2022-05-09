Тухель отменил выходной игроков «Челси» в воскресенье для подготовки к матчу с «Лидсом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался недоволен выступлениями команды в субботнем матче против «Вулверхэмптона», поэтому наставник решил отменить выходной игроков в воскресенье для того, чтобы иметь дополнительный день для подготовки к следующему матчу против «Лидса». Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

К середине апреля отрыв «Челси» от четвёртого места составлял 8 очков с одним матчем в запасе. Теперь же лондонский «Арсенал» сократил разрыв от подопечных Тухеля до одного пункта.

В последних трёх матчах в чемпионата «Челси» не сумел одержать ни одной победы. За три тура до конца лондонскому клубу необходимо набрать 4 очка для обеспечения места в Лиге чемпионов на следующий сезон.