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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» разгромил «Лидс», проведя полтора тайма в большинстве

11 Мая 2022 • 23:30 Комментировать
Лидс
0:3
Челси
окончен

«Челси» продолжает вести борьбу за бронзу. Матч чемпионата Англии с «Лидсом» получился для «синих» очень простым. В одной из первых атак набежавший Мэйсон Маунт со средней дистанции вонзил мяч в сетку, а в середине тайма Дэниэл Джеймс был удален за грубость против Матео Ковачича. В начале второго тайма Маунт пяткой оставил мяч Кристиану Пулишичу, который с линии штрафной удвоил счет. В концовке Ромелу Лукаку собрал вокруг себя всех защитников и все равно сделал результат разгромным - 3:0.

«Челси» остается на третьем месте, его соперник на той же позиции, но с конца.

Протокол игры  
Лидс 0:3Челси
  4'Маунт Мэйсон (0:1)
  55'Пулишич Кристиан (0:2)
  83'Лукаку Ромелу (0:3)
Мелье ИлланКох РобинЛьоренте ДиегоКупер ЛиамСтрёйк ПаскальФиллипс Кэлвин   43'Бейт Льюис  59' (Клих Матеуш (  59') Рафинья Диас  78' (Гелхардт Джо (  78') Морено РодригоХаррисон Джек  37' (Фирпо Жуниор (  37') Джеймс Дэниэл   24'
Запасные: Клаессон КристофферФур-Хьельде ЛеоГринвуд СэмШеклтон ДжеймиГрэй АрчиКрессвел Чарли
Менди ЭдуарЧалоба ТревоКристенсен АндреасРюдигер АнтониоДжеймс Рис II  78' (Зиеш Хаким (  78') Жоржиньо IIКовачич Матео  30' (Лофтус-Чик Рубен (  30') Алонсо МаркосМаунт МэйсонПулишич Кристиан  78' (Аспиликуэта Сесар (  78') Лукаку Ромелу
Запасные: Вернер ТимоХаверц КайСилва ТьягоСарр МалангБаркли РоссАррисабалага Кепа
11 мая. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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окончен Лидс 0:3 Челси
окончен Лестер 3:0 Норвич 1.40 5.00 7.80
окончен Уотфорд 0:0 Эвертон 5.60 3.85 1.65
окончен Вулверхэмптон 1:5 Манчестер Сити 11.50 5.60 1.28
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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