«Челси» разгромил «Лидс», проведя полтора тайма в большинстве

«Челси» продолжает вести борьбу за бронзу. Матч чемпионата Англии с «Лидсом» получился для «синих» очень простым. В одной из первых атак набежавший Мэйсон Маунт со средней дистанции вонзил мяч в сетку, а в середине тайма Дэниэл Джеймс был удален за грубость против Матео Ковачича. В начале второго тайма Маунт пяткой оставил мяч Кристиану Пулишичу, который с линии штрафной удвоил счет. В концовке Ромелу Лукаку собрал вокруг себя всех защитников и все равно сделал результат разгромным - 3:0.

«Челси» остается на третьем месте, его соперник на той же позиции, но с конца.