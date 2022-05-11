«Челси» разгромил «Лидс», проведя полтора тайма в большинстве

«Челси» продолжает вести борьбу за бронзу. Матч чемпионата Англии с «Лидсом» получился для «синих» очень простым. В одной из первых атак набежавший Мэйсон Маунт со средней дистанции вонзил мяч в сетку, а в середине тайма Дэниэл Джеймс был удален за грубость против Матео Ковачича. В начале второго тайма Маунт пяткой оставил мяч Кристиану Пулишичу, который с линии штрафной удвоил счет. В концовке Ромелу Лукаку собрал вокруг себя всех защитников и все равно сделал результат разгромным - 3:0.
«Челси» остается на третьем месте, его соперник на той же позиции, но с конца.
Протокол игры
|4'Маунт Мэйсон (0:1)
|55'Пулишич Кристиан (0:2)
|83'Лукаку Ромелу (0:3)
Мелье Иллан•Кох Робин•Льоренте Диего•Купер Лиам•Стрёйк Паскаль•Филлипс Кэлвин • 43'Бейт Льюис 59' (Клих Матеуш ( 59') •Рафинья Диас 78' (Гелхардт Джо ( 78') •Морено Родриго•Харрисон Джек 37' (Фирпо Жуниор ( 37') •Джеймс Дэниэл 24'
Менди Эдуар•Чалоба Трево•Кристенсен Андреас•Рюдигер Антонио•Джеймс Рис II 78' (Зиеш Хаким ( 78') •Жоржиньо II•Ковачич Матео 30' (Лофтус-Чик Рубен ( 30') •Алонсо Маркос•Маунт Мэйсон•Пулишич Кристиан 78' (Аспиликуэта Сесар ( 78') •Лукаку Ромелу
11 мая. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).