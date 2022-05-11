Галлахер – лучший игрок сезона в «Кристал Пэлас»

Арендованный у «Челси» полузащитник Конор Галлахер был признан лучшим футболистом сезона в «Кристал Пэлас». В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии игрок отметился 8 голами и тремя голевыми передачами.

«Не могу достаточно отблагодарить фанатов за их поддержку. Вы были великолепны. Я наслаждался каждой минутой игры за «Кристал Пэлас». Я хочу поблагодарить своих партнёров и тренерский штаб, потому что они были невероятны в этом сезоне», – сказал Галлахер на церемонии награждения.

Напомним, что согласно многочисленным заявлениям из прессы, Галлахер в следующем сезоне станет игроком первой команды «Челси».