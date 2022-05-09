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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Алонсо случился конфликт с Тухелем

09 Мая 2022 • 13:23 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Защитник «Челси» Маркос Алонсо серьёзно повздорил с главным тренером команды Томасом Тухелем в перерыве матча против «Вулверхэмптона», который проходил в субботу. На старте второго тайма на поле вместо Алонсо вышел его соотечественник Сауль, а после игры Тухель сообщил, что замена была произведена по тактическим соображениям.

Но согласно журналиста Натану Гиссингу, причиной замены являлись вовсе те тактические аспекты, а конфликт, который произошёл между Алонсо и Тухелем в раздевалке. По сведению источника, тренер и футболист громко между собой спорили, после чего Томас принял решение заменить своего подопечного.

Напомним, что ранее пресса активно связывала Алонсо с переходом в «Барселону». Игрок хочет покинуть «Челси» по окончанию сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маркос Алонсо Томас Тухель
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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