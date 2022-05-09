У Алонсо случился конфликт с Тухелем

Защитник «Челси» Маркос Алонсо серьёзно повздорил с главным тренером команды Томасом Тухелем в перерыве матча против «Вулверхэмптона», который проходил в субботу. На старте второго тайма на поле вместо Алонсо вышел его соотечественник Сауль, а после игры Тухель сообщил, что замена была произведена по тактическим соображениям.

Но согласно журналиста Натану Гиссингу, причиной замены являлись вовсе те тактические аспекты, а конфликт, который произошёл между Алонсо и Тухелем в раздевалке. По сведению источника, тренер и футболист громко между собой спорили, после чего Томас принял решение заменить своего подопечного.

Напомним, что ранее пресса активно связывала Алонсо с переходом в «Барселону». Игрок хочет покинуть «Челси» по окончанию сезона.