Жоржиньо возобновил тренировки в составе «Челси»

Вице-капитан лондонского «Челси» Жоржиньо возобновил тренировки в общей группе. Напомним, что из-за небольшого повреждения итальянский полузащитник был вынужден пропустить последний матч своей команды против «Вулверхэмптона», который завершился вничью 2:2.

Жоржиньо был заменён в выездном матче чемпионата Англии против «Эвертона». Травмированного итальянца во втором тайме заменил Маттео Ковачич, который до этого находился вне игры около двух недель.

Напомним, что Жоржиньо летом может перебраться в туринский «Ювентус». Полузащитник уважает свой контракт с «Челси», который рассчитан до 2023 года, но при этом не исключает возможность ухода уже этим летом.