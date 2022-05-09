«Челси» рассматривает вариант с продажей Кепы

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может сменить клубную прописку уже этим летом, пишет ESPN.

Боссы лондонцев считают, что зарплата 27-летнего испанца слишком велика для резервного вратаря. Напомним, Кепа зарабатывает 175 500 тысяч евро в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в 8 встречах он смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В 2018 году «Челси» сделал Аррисабалагу самым дорогим вратарём в мире, заплатив «Атлетику» за трансфер 84 миллиона евро.

Команда Томаса Тухеля после 35 туров набрала 67 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.