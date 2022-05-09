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«Челси» рассматривает вариант с продажей Кепы

09 Мая 2022 • 22:19 Комментировать
Лидс
...
Челси
11.05 21:30

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может сменить клубную прописку уже этим летом, пишет ESPN.

Боссы лондонцев считают, что зарплата 27-летнего испанца слишком велика для резервного вратаря. Напомним, Кепа зарабатывает 175 500 тысяч евро в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в 8 встречах он смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В 2018 году «Челси» сделал Аррисабалагу самым дорогим вратарём в мире, заплатив «Атлетику» за трансфер 84 миллиона евро.

Команда Томаса Тухеля после 35 туров набрала 67 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Апл Кепа Аррисабалага
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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