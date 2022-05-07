Процент побед Тухеля на «Стэмфорд Бридж» составляет 48,1%

Главный тренер «Челси» Томас Тухель благодаря сегодняшней домашней ничье против «Вулверхэмптона» понизил свой средний процент побед на «Стэмфорд Бридж» до 48,1%. Этот результат является одним из худших в клубе в 21 веке.

Напомним, что сегодня «Челси» упустил преимущество в два гола и сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» благодаря голу капитана «волков» Конора Коуди на 96-й минуте матча. Таким образом «Челси» три матча подряд не может выиграть в рамках чемпионата Англии. Единственную победу в пяти последних матчах «синие» одержали против «Вест Хэма».

Если завтра «Арсенал» выиграет свой матч против «Лидса», то сократит отставание от третьего места на одно очко.