«Лидс» покорил редкое достижение, в очередной раз оставшись в меньшинстве в матче АПЛ

«Лидс» снова не смог доиграть до перерыва в полном составе в поединке Английской премьер-лиги.

Уже во втором матче подряд команда Джесси Марша остаётся в меньшинстве по ходу первого тайма – это лишь восьмой подобный случай за всю историю Премьер-лиги и первый с сентября 2016 года (тогда в первых таймах двух матчей подряд удалялись игроки «Халла»).

В сегодняшней встрече против лондонского «Челси» красную карточку перед собой уже на 24-й минуте увидел Дэниел Джеймс. В прошлом поединке против лондонского «Арсенала» прямое удаление на 27-й минуте заработал Люк Эйлинг.

«Лидс» ведёт борьбу за сохранение прописки в АПЛ. В случае поражения от «Челси» команда окажется в зоне вылета за два тура до финиша.