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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» покорил редкое достижение, в очередной раз оставшись в меньшинстве в матче АПЛ

11 Мая 2022 • 22:17 Комментировать
Лидс
0:2
Челси
2-й тайм

«Лидс» снова не смог доиграть до перерыва в полном составе в поединке Английской премьер-лиги.

Уже во втором матче подряд команда Джесси Марша остаётся в меньшинстве по ходу первого тайма – это лишь восьмой подобный случай за всю историю Премьер-лиги и первый с сентября 2016 года (тогда в первых таймах двух матчей подряд удалялись игроки «Халла»).

В сегодняшней встрече против лондонского «Челси» красную карточку перед собой уже на 24-й минуте увидел Дэниел Джеймс. В прошлом поединке против лондонского «Арсенала» прямое удаление на 27-й минуте заработал Люк Эйлинг.

«Лидс» ведёт борьбу за сохранение прописки в АПЛ. В случае поражения от «Челси» команда окажется в зоне вылета за два тура до финиша.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Дэниел Джеймс Люк Эйлинг
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ЛИДС ЧЕЛСИ
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Идет 59 минута Лидс 0:2 Челси 5.60 4.40 1.58
Идет 48 минута Лестер 0:0 Норвич 1.58 4.30 5.80
Идет 51 минута Уотфорд 0:0 Эвертон 3.65 3.55 2.07
Идет 36 минута Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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