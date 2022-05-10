Тухель — о трансферах: «Чувствуем себя зрителями»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями от того, что в данный момент клуб не имеет возможности вести переговоры с футболистами.

«Мы чувствуем себя зрителями. Это пассивная роль, которая нам не нравится», — приводит слова Тухеля Goal.

Также специалист отметил, что пока не знает, каким будет бюджет клуба на ближайшее трансферное окно, а также рассказал, что ещё не встречался с новым владельцем «синих» Тоддом Боули.

За три тура до конца турнира «Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Свой следующий матч подопечные Тухеля проведут завтра, 11 мая против «Лидса». Начало — в 21:30 по московскому времени.